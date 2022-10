Sylwia Bomba o planach ślubnych. Z tatą swojej córki nigdy nie zdecydowała się pójść do ołtarza

- Teraz też mi się marzy ślub, ale już bardziej może jako taka naklejka jak po dobrej wizycie u lekarza. Już nie chodzi mi o sam ślub. Podziwiam takie pary jak moi rodzice. Oni są zrośnięci mózgami, wszystkim. Tata powie, a mama już nie musi tego słuchać, bo ona już wie, co tata chce powiedzieć. I ja niesamowicie podziwiam takich ludzi, że tak we dwójkę cudownie funkcjonują. Nawet jak się kłócą, to kłócą się o to samo, mówią to samo, tylko w innych zdaniach, mnie to bawi - dodała popularna gwiazda "Goggleboxa".