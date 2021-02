Tylko body i rajstopy. Tak szykuje się do walentynek

Na antenie TTV rusza 14. już edycja programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Sylwia Bomba jest jedną z najpopularniejszych bohaterek show, która sympatię fanów zdobyła nie tylko za sprawą swoich trafnych komentarzy, ale i nietuzinkowego wizerunku. Fotografka z wykształcenia i właścicielka agencji reklamowej z Warszawy, szybko zdobyła popularność dzięki występom na kanapie programu TTV. Na Instagramie Bomba ma sporą grupę fanów, którzy z ciekawością śledzą jej życie prywatne. Tym bardziej, że Bomba chętnie dzieli się w sieci zarówno zdjęciami z partnerem, jak i swoją córką Antosią. Obecnie Sylwia Bomba jest jedną z wielu gwiazdek, dla której media społecznościowe to nie tyle miejsce kontaktu z fanami, co źródło dochodu. Bohaterka show TTV promuje w sieci konkretne marki i produkty, i co trzeba przyznać, robi to w przekonujący sposób.