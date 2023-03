Sylwia Lipka o budowie domu. Nie ukrywa, że to było spore wyzwanie

Sylwia Lipka kilka miesięcy temu wprowadziła się do swojego nowego domu. 26-letnia wokalistka, w rozmowie z dziennikarzem WP podczas gali plebiscytu Top Seriale 2023, nie kryła dumy z realizacji tego przedsięwzięcia. Przyznała, że nie tylko z uwagi na młody wiek, ale i fakt, że zawsze żyła w mieszkaniach, budowa domu była dla niej dużym wyzwaniem. - To był lekki stres, ale jestem bardzo dumna, że to już za mną – stwierdziła idolka młodego pokolenia znana m.in. z anteny Disney Channel. Jednak nie tylko zakończenie budowy domu przyniosło Lipce ulgę. Influencerka wie, że miała naprawdę sporo szczęścia. Dlaczego? Tego dowiecie się na naszego materiału wideo.