Sylwia Madeńska bez makijażu. Poznalibyście?

Uczestnicy pierwszej edycji programu "Love Island" wciąż są na świeczniku. Fani obserwują ich poczynania w sieci, a złośliwi czekają natomiast na to, by móc powiedzieć "a nie mówiłem!", jeśli któraś z relacji nie przetrwa. Ulubieńcy telewidzów nie marnują jednak czasu i poza celebrowaniem uczuć, bądź też rozdrapywaniem ran po nieudanych związkach, zajmują się swoimi karierami. Sylwia Madeńska już w programie pokazała, że taniec jest jej bliski i zachwyciła pozostałych uczestników pokazem swoich umiejętności.

Po programie tancerka skupiła się na walce o idealne ciało, co zaowocowało zrzuconymi kilogramami i znaczną poprawą sylwetki. Ciężkie treningi, zarówno te na siłowni, jak i te na sali tanecznej, przyniosły naprawdę świetne efekty. Sylwia Madeńska wygląda rewelacyjnie.

Fani szczerze i bez ogródek napisali tancerce co sądzą: "Po lewej lepiej", "A ja Cię lubię taką naturalną", "Piękny makijaż, ale bez niego jest Pani jeszcze piękniejsza". Makijaż rzeczywiście jest bez zarzutu i nie ma w tym nic dziwnego - w końcu wykonała go profesjonalna makeupistka. Dodał on jednak lat. Bez "przybrania" Sylwia Madeńska wygląda na sporo młodszą. Naturalność jej pasuje!