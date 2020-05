Sylwia Madeńska próbuje odnaleźć lato. Nie może się doczekać

Uczestnicy programu "Love Island" wciąż są na świeczniku. Fani obserwują ich poczynania w sieci. Złośliwi czekają natomiast na to, by móc powiedzieć "a nie mówiłem!", jeśli któraś z relacji nie przetrwa. Ulubieńcy telewidzów nie marnują jednak czasu i poza celebrowaniem uczuć zajmują się swoimi karierami. Sylwia Madeńska już w programie pokazała, że taniec jest jej bliski i zachwyciła pozostałych uczestników pokazem swoich umiejętności. Po programie tancerka także na stałe związała się z siłownią, co zaowocowało znaczną poprawą sylwetki, którą latem powinniśmy podziwiać w kostiumie kąpielowym.