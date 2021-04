Sylwia Madeńska rozpala wyobraźnię. Pokazała się w obcisłym kombinezonie

Sylwia Madeńska dała się poznać widzom w "Love Island", gdzie działała w parze z Mikołajem Jędruszczakiem. To właśnie randkowe reality show wylansowało parę celebrytów. Zakochani wykorzystali później swoją popularność i wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami". Niestety, w trakcie treningów do show okazało się, że uczucie między nimi się wypaliło.

"Taniec z gwiazdami": byli parą w życiu i na parkiecie

Przede wszystkim doskonale wie, że szczególne emocje wywołuje w sieci i to właśnie tam musi dbać o utrzymanie uwagi widzów. I udaje się jej to koncertowo. Madeńska nie boi się odsłaniać ciała przed obiektywem ani pokazywać w bardzo zmysłowych odsłonach. Nie ma też oporów, by zaprezentować się fanom w ostrzejszej wersji.