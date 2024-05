Sylwia nagle zniknęła z show-biznesu. Co słychać u adoptowanej córki Agaty Młynarskiej?

- Pamiętam, że trafiliśmy wszyscy do pogotowia opiekuńczego. Moi wszyscy bracia i moje wszystkie siostry. Razem jest nas dziesięcioro. Zostaliśmy rozdzieleni, bo to był taki czas. To był dla mnie koszmar, ja tak bardzo płakałam - opowiadała Sylwia Mor w TVN.