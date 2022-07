Sylwia Nowak od dwóch lat usiłuje zajść w ciążę. Bezskutecznie

Nowak przez dwa lata nie mówiła o problemach swoich i męża. "To, co przeżywa kobieta/para w takich staraniach zrozumie tylko ten, kto przez to przechodzi. Udostępniam to dlatego, że jeśli chociaż jedna osoba następnym razem się zamknie i nie powie/ nie zapyta, nie napisze tylko, do cholery, ugryzie się w jęzor! To ja o tę jedną uratowaną osobę będę szczęśliwsza".