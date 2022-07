Sylwia Nowak stara się o dziecko. Ciągle bezskutecznie

Sylwia Nowak to jedna z ulubionych aktorek Patryka Vegi. Wystąpiła w jego "Pętli" i 'Bad boy". Udziela się też muzycznie. Na koncie ma już cztery single. O ile zawodowo może czuć się spełniona, to w życiu prywatnym doświadcza ogromnego rozczarowania. Od trzech stara się usilnie zajść w ciążę. Dla niewtajemniczonych uchodzi za egoistkę, która wybrała łatwe życie. I to zasadniczy powód, dla którego zdecydowała się opowiedzieć o swoim problemie publicznie.