Sylwia Peretti wspomina zmarłego syna. Kolejna wymowna piosenka

Śledztwo wykazało, że w wypadku zginęli trzej mężczyźni. Pojazdem kierował 24-letni Patryk, syn Sylwii Peretti - znanej szerzej z reality-show "Królowe życia". Z policyjnego protokołu wynika, że miał on we krwi 2,3 promila alkoholu, a w moczu — 2,6 promila. Biegli orzekli, że prowadzony przez Patryka pojazd tuż przed wypadkiem mógł jechać z prędkością nawet 150 km/h w terenie zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie do 40 km/h.