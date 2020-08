Sylwia Przybysz obchodzi urodziny. Młoda gwiazda ma 22 lata

Sylwia Przybysz stała się rozpoznawalna już dobrych kilka lat temu. Jest niezwykle utalentowana - właśnie dzięki swojemu talentowi została laureatką konkursu Youtube Young Stars 2015. To wyróżnienie pozwoliło jej na znaczny rozwój. Młoda gwiazda nie spoczęła na laurach. Wciąż może pochwalić się coraz to nowszymi utworami.

Sylwia Przybysz aktualnie ma na koncie cztery albumy. To naprawdę sporo, biorąc pod uwagę jej wiek. Utwory młodej gwiazdy osiągają milionowe odsłony, co znaczy, że jej muzyka naprawdę znajduje swoich fanów. Oprócz jej własnych piosenek, wokalistka nagrywa również covery, a te też cieszą się ogromną popularnością.

Zakochani Sylwia Przybysz i JDabrowsky poświęcają czas tłumom fanów

Wydawać by się mogło, że te, całkiem już spore, doświadczenia życiowe nosi na swoich barkach kobieta, która wiekiem znacznie Sylwię przewyższa. Tymczasem okazuje się, że w ostatnich dniach Przybysz świętowała urodziny - skończyła dopiero 22 lata. Patrząc na to, jak wiele już osiągnęła może być to zaskakujące.