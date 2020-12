Dekolt na pierwszym planie. Sylwia z "Love Island" zadbała, by wszyscy patrzyli na jedno

Sylwia z "Love Island", choć rozstała się z Mikołajem, wykorzystuje swoje medialne pięć minut. Ostatnio pokazała efekty sesji zdjęciowej, na której była modelką. I to nie byle jaką. Nie dość, że wyglądała niezwykle kusząco, to jeszcze zadbała o to, by jej fani nie mogli oderwać od niej wzroku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Sylwia Madeńska rozgrzała fanów w Mikołajki (akpa)