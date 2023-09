Symfonia rzemiosła: Kolekcja BYTOM x JIMEK

Jak poskreśla Marta Gos, dyrektor kreatywna VRG SA (do której należy marka BYTOM), kolekcja BYTOM x JIMEK to przykład slow fashion w jej najbardziej szlachetnym wydaniu: gdzie znaczenie ma każdy detal, a ubranie jest dopasowane do osobistych preferencji, podkreśla osobowość i oryginalny, osobisty styl. – W pewnym sensie przenosi nas ona do innej epoki, do ery elegancji, pozostając jednocześnie nowoczesna. Mam nadzieję, że klienci docenią precyzję, jakość i trwałość materiałów, ale też funkcjonalność i dopasowanie poszczególnych elementów do tempa współczesnego życia - mówi.