Syn Caitlyn Jenner, Brandon, opowiedział o smutnym dzieciństwie

Caitlyn Jenner w 2013 r. jeszcze jako Bruce Jenner wyznała, że jest osobą transpłciową. Wtedy też rozpoczęła proces zmiany płci, przez co rozpadło się jej małżeństwo z Kris Jenner. Po latach zmagań na oczach plotkarskich mediów Caitlyn Jenner przyznała, że o zmianie płci myślała już w latach 80. To dzięki poznaniu matki Kim Kardashian postanowiła wstrzymać się z tranzycją.

"Nie widziałem mojego ojca więcej niż kilka razy, między 8 a 25. rokiem życia” - czytamy wyznanie 38-letniego Brandon, który udostępnił fragment nowej książki z esejami napisanymi przez dzieci, które dorastały ze słynnymi rodzicami, zatytułowane "To Me, He just was Dad".