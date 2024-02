Syn Józefowicza poszedł w ślady ojca. Jego matka nie była zachwycona

Jakub Józefowicz rozwija swoją aktorską karierę. Wielokrotnie podkreślał, że to właśnie jego ojciec zaszczepił w nim miłość do teatru i sztuki. Wkrótce młody Józefowicz podążył ścieżką wytyczoną przez ojca, co niekoniecznie cieszyło jego matkę. Jak donosiły media, matka Jakuba nie była zbytnio zadowolona z faktu, że jej syn idzie w ślady ojca. Szczególnie, że w tamtym czasie jej mąż skupiał się wyłącznie na rozwijaniu swojej kariery, co zmusiło ją do zajęcia się domem i wszystkimi sprawami związanymi z wychowaniem dzieci.