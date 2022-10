Syn Katarzyny Nosowskiej o relacji z ojczymem

- Jeśli miałbym tę możliwość, że rodzice, by do siebie wrócili, to myślę, że straciłbym wiele osób, które zyskałem dzięki tej relacji. Niby nie miałem życia z obydwoma rodzicami w domu, ale i tak żyłem z nimi, tylko że na dwa domy i miałem czwórkę rodziców.