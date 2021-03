Syn Klaudii El Dursi trafił do szpitala. Modelka mówi, jak się teraz czuje

Kilka dni temu na Instagramie gwiazdy pojawiło się niepokojące nagranie . Modelka prosiła fanów o pomoc w zdobyciu biletów na lot z Zanzibaru do Polski. Początkowo nie chciała zdradzić, dlaczego chce wracać do kraju, ale później wyjaśniła, że chodzi o zdrowie jej młodszego syna Jasia.

Polskie gwiazdy uciekają w ciepłe kraje. Wkrótce może to być niemożliwe

"Po sytuacji związanej z niespodziewaną wizytą w szpitalu i perturbacjami zdrowotnymi mojego Jasia otrzymałam od was setki wiadomości ze wsparciem i mnóstwem dobrej energii, za co bardzo dziękuję. Czuję się w obowiązku uspokoić was, że na całe szczęście wszystko już się unormowało. W szpitalu zapewniono nam należytą opiekę, mieliśmy również wsparcie polskich lekarzy, którzy są tutaj na Zanzibarze, za co jestem ogromnie wdzięczna. Janek czuje się już znacznie lepiej" - napisała.