Syn księżnej Meghan i księcia Harry'ego na nowym zdjęciu!

Sussexowie z okazji sylwestra opublikowali na Instagramie filmik złożony z ważnych momentów mijającego roku. Na pierwszym slajdzie zobaczyliśmy nowe zdjęcie małego Archiego.

W podsumowaniu nie zabrakło również księcia Williama i księżnej Kate. Być może to gest szczerej chęci naprawy stosunków między braćmi? Kryzys w rodzinie królewskiej nie jest tajemnicą. Wyjazd Meghan i Harry'ego na tak długo do Kanady tylko go podkreślił.