Syn Micka Jaggera pokazał zdjęcia tuż po operacji

Lucas Jagger korzysta garściami z uroków życia dziecka króla rock'n'rolla. Egzotyczne podróże, loty prywatnymi samolotami, pokazy mody, sesje zdjęciowe na okładki kolorowych magazynów, festiwale i mnóstwo popkultury - to wszystko można znaleźć na jego instagramowym profilu. Syn legendy Rolling Stones dzieli się swoim życiem prywatnym z potężnym gronem, liczącym ponad 400 tys. obserwatorów. Ostatnio ściągnął na siebie uwagę także mediów, bo opublikował serię zdjęć ze szpitala.

We wtorek 6 kwietnia Lucas podzielił się informacją, że musiał przejść operację ucha. Humor go nie opuszczał, bo w komentarzu do zdjęcia dodał, że operację ocenia 10/10, natomiast szpitalny strój tylko 2/10.