Syn Zbrojewicza wyjedzie z Polski? "Znam ludzi, którzy poczuli, że tu się już nie da żyć"

Za złą sytuację osób LGBT+ w Polsce Zbrojewicz obwinia rządzących: "Jeżeli ktoś, kto odpowiada za względnie bezpieczne życie 38-milionowego narodu, mówi, że LGBT to nie są ludzie, a ideologia, to tu jest wszystko: brak zrozumienia, empatii, stek bredni i posługiwanie się hasłami, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością […]. Ktoś wymyślił, że jedynym sposobem utrzymywania się przy władzy jest napuszczanie jednych na drugich. Nie należy wytaczać armat przeciwko komukolwiek tylko dlatego, że nam się to opłaca. To niszczenie ludzi, z nazwiskami, życiorysami, pragnieniami, planami […]. Tak samo jak tęczy, nie da się zakazać homoseksualizmu; można jedynie go zepchnąć pod ziemię, ukarać ludzi tylko za to, że mają inne preferencje, inną wrażliwość.