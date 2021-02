Syn żegna Krzysztofa Kowalewskiego: "wiem, że on mnie kochał"

Zobacz: Oni odeszli w 2020 roku

"Zmarł we śnie mój tata Krzysztof Kowalewski. Kocham go i wiem, że on mnie kochał. Życie nie wyposażyło go w rolę ojca, ale z czasem wyrósł w tę rolę i odgrywał ją całkiem dobrze. Zawsze kończył naszą rozmowę telefoniczną żartem, chwilę po tym, jak mówiłem mu: 'OK, zadzwonię za kilka dni'. Mogłem liczyć na jego słowa: 'hej, słyszałeś to?'. Żartem kończyliśmy każdą naszą rozmowę. Ci, którzy go znają, wiedzą, że był całkiem dobry w opowiadaniu dowcipów. Będzie mi go bardzo brakowało" - pisze.