Po 30 latach pracy została nagle zwolniona. Oparcie miała w córce

W tym trudnym okresie Szabłowską wspierała córka Małgorzata. Dziennikarka opowiedziała o sukcesie swojego dziecka: - Powiodło jej się w życiu. Najpierw poszła do szkoły komputerowej, ale zorientowała się, że to nie to. Zdała więc na ASP. Tam poznała męża, który był jej profesorem. Mają dwoje dzieci, własne studio projektowe. Fajnie im się układa. Małgosia jest wyważoną osobą, w czym przypomina mi mojego tatę. Kiedy dzieje się coś złego, ja najczęściej się wzburzam, denerwuję, a ona to załatwia na spokojnie, z dużą dorosłością. To fantastyczna cecha.