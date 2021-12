Szalone ceny w Zakopanem. Turyści mówią, ile wydali na taksówki

Sylwester i środek zimowego sezonu to w Zakopanem prawdziwe żniwa. Tym bardziej, ze TVP konsekwentnie organizuje od lat sylwestrowa imprezę, która przyciąga tłum gwiazd i jeszcze większe tłumy turystów chcących powitać nowy rok w plenerze w rytm tanecznych przebojów. Korzystają z tego właściciele pensjonatów, hoteli, kwater, taksówkarze oraz oczywiście właściciele restauracji i punktów gastronomicznych. Oferta jest niemała, co ucieszy z pewnością przybyłych do Zakopanego gości. Ale ceny? Zawrotne!