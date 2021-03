Szapołowska zakopała topór wojenny z pasierbicą. Zajęło jej to wiele lat

Grażyna Szapołowska chętnie chwali się w sieci córką, wnuczką i ukochanym. Na próżno jednak szukać w jej social mediach córki Eryka Stępniewskiego, Romy. 10 lat temu było głośno o konflikcie pań. Pasierbica aktorki przyjechała do ojca z Francji, gdzie mieszka na stałe. Od początku panie nie mogły znaleźć wspólnego języka. Stępniewski próbował je pogodzić, finansując produkcję filmu "Trick", gdzie Roma była asystentką reżysera, a Szapołowska zagrała jedną z ról. To jednak nie pomogło. Córka Stępniewskiego wyprowadziła się i wynajęła mieszkanie w Warszawie, by nie musieć przebywać z aktorką na co dzień.