Szczególne słowa Jana Nowickiego. To jedno z jego ostatnich nagrań

"Dobrze zmrożona pięćdziesiątka" to jedno z ostatnich nagrań z udziałem Jana Nowickiego. Jednocześnie to singiel promujący płytę" The world we live in" pianisty, kompozytora i producenta Tomasza Betki. Nowicki do nastrojowej muzyki napisał tekst, w którym przejmująco opowiada co go porusza we współczesnym świecie i dzieli się refleksjami odnośnie przemijania.