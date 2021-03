Szczegóły pogrzebu Piotra Świąca. Rodzina ma jedną prośbę

Piotr Świąc zginął w wypadku samochodowym późnym wieczorem w piątek 5 marca w okolicach Borcza. Miał 54 lata. Według ustaleń policji do tragedii doszło z winy 23-latka, który z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i czołowo zderzył się z samochodem prowadzonym przez Świąca. Wielu widzów do dziś nie może pogodzić się z tym, co się stało i przyzwyczaić do myśli, że już nigdy nie zobaczą prezentera na szklanym ekranie.