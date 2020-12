Szczepan Twardoch w ostatnim odcinku "Króla". Kogo zagrał twórca powieści?

ZOBACZ TAKŻE: "Król" - zwiastun nowego serialu na motywach książki Szczepana Twardocha

"Dzisiaj ostatni odcinek, w którym prócz prawdziwych aktorów ponownie pojawia się kierownik sali Szczepan, tym razem jako młody kelner, jeszcze u początków swej gastronomicznej kariery. Tak przy okazji, to jestem gotów napisać i wystąpić w spin-offie pod tytułem 'Niezwykłe przygody kelnera Szczepana'. Ale dość żartów, bo odcinek to smutny i wzruszający, oraz dostępny już w streamingu, o 21 zaś na Canal+. I to by było na tyle. 'Król' jest Wasz" - poinformował pisarz na Facebooku.