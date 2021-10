Szczere wyznanie Koterskiego. "Otworzyłem wszystkie z bram piekieł"

- Ja późno do tego doszedłem i zacząłem trzeźwienie w swoim życiu, ale ja z doświadczenia wiem, że to jest mały procent takich ludzi, którym się udało. Generalnie 90 proc. osób, które poznałem w ośrodkach, to albo nie żyją, albo to są przegrane życiorysy młodych, przegranych dzieciaków. Otworzyłem wszystkie drzwi, jakie są do otworzenia z tych bram piekieł, ale jest to nieporównywalne z tymi latami trzeźwości. To były najlepsze lata mojego życia – wyznał aktor.