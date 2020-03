Szkoła księcia George'a i księżniczki Charlotte wprowadziła procedurę ws koronawirusa. Jest oświadczenie

W stan gotowości postawionych jest wiele instytucji i przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii. Jak wynika z najnowszych doniesień, specjalne procedury wprowadziła także szkoła, do której uczęszczają książęta.

Temat koronawirusa jest obecnie jednym z najistotniejszych poruszanych przez światowe media. Wirus rozprzestrzenia się na coraz większą skalę. Szczególny niepokój wywołały kolejne śmiertelne przypadki we Włoszech. Wiele krajów stara się przygotować i profilaktycznie bronić obywateli przed niebezpiecznym wirusem.

Z informacji dziennika wynika, że już 13 szkół zamknęło drzwi w obawie przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Jak się okazuje, odpowiednią procedurę wprowadziła także szkoła Thomasa Battersea, do której uczęszczają małe książęta, George i Charlotte. Placówka co prawda nie została zamknięta, ale czterech uczniów z objawami grypopodobnymi zostało odesłanych do domu, placówka oczekuje zaś na wyniki badań.