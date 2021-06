WP Gwiazdy Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Najnowsze Popularne Edyta Górniak + 4 kazik staszewskikultCovid-19konstanty szułdrzyński Dzisiaj, 09-06-2021 16:48 Szułdrzyński nie patyczkuje się ws. Kultu. "Znają się na różnych rzeczach, ale na medycynie to tak średnio" Gościem programu "Newsroom WP" był dr Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej ds. COVID-19. Odniósł się on do niedawnego oświadczenia Kultu. Muzycy nie zgadzają się bowiem, aby na ich koncertach pojawiali się jedynie zaszczepieni fani. W opozycji do nich jest m.in. Artur Barciś. - Wolność ma swoje granice. Granicą mojej wolności jest bezpieczeństwo i życie drugiego człowieka. Równie dobrze możemy mówić, że ograniczeniem wolności jest zamordowanie kierowcy, który zajechał mi drogę. To ograniczenie jest w interesie bezpieczeństwa publicznego - mówi Szułdrzyński. Lekarz zauważył też, że jest mnóstwo przepisów "ograniczających wolność", które regulują relacje społeczne. - Jeśli chodzi o Kult, to wybaczcie państwo. Artyści znają się na różnych rzeczach, ale na medycynie to tak średnio. Choć mam wrażenie, że w tym kraju wszyscy się znają. Jakby do Kultu dołączyć Edytę Górniak, to mielibyśmy świetny komplet. Rozwiń z różnymi reakcjami pewnie takie o … Rozwiń Transkrypcja: z różnymi reakcjami pewnie takie obostrzenia utrzymywanie obostrzeń czy takie Ktoś by powiedział wyróżnianie jednych kosztem innych z różnymi reakcjami to się spotyka na przykład ze Kult wystosował takie oświadczenie chyba na Facebooku napisał nie dla apartheidu tak to zostało nazwane to znaczy nie zgadzamy się na to żeby na naszych koncertach pojawienie się za liczby tych żeby ten publiczność rozróżniać z kolei z drugiej strony odpowiada znany i ceniony aktor Artur Barciś który mówi Nie no to to to nie to nie tak No musimy absolutnie dbać o zdrowie i siebie nawzajem to nie apartheid jak pan podchodzi panie doktorze do takiego podejścia na przykład artystów No dokładnie co wolność ma swoje granice i granicą Mojej Wolności jedz wolno twoje życie drugiego człowieka równie dobrze możemy mówić że ograniczeniem Wolności jest niemożność zamordowania kierowcy który zajechał drogę wolno zamordować kierowcy który zajechał drogę czy jest ograniczenie mojej Wolności ona jest w interesie pewnego porządku i bezpieczeństwa publicznego nie wolno biegać nago po po mieście mnóstwa rzeczy nie wolno robić jako się do tego przyzwyczaili nas to reguluje relacje społecznej pozwala normalne życie i tak samo na normalne życie pozwalam szczepienie się jeśli ktoś się nie chce zaszczepić to znaczy że odprowadza zagrożenie i na siebie i na innych i nie dotyczyły ograniczenia jeśli chodzi o Kult no no Wybaczcie państwo narty ścisz na różnych rzeczach znają Ale zdaje się że na medycynie to tak średnio chociaż mam wrażenie w tym kraju to się chce się staje w związku z tym to dołączyć panią Edytę Górniak to ciągnąć świetny komplet za bardzo ciekawe gdyby była taka okazja spotkać się z Kazikiem staszewskim to to Pandy podjął rękawice i wytłumaczył wojnie jak rozsądny człowiek rozsądne mu człowiekowi dlaczego to postępowanie Jest mówiąc delikatnie nieroztropne w każdej chwili oczywiście taka otwarta propozycję za tym się pojawiła na koncert Edyty Górniak z Kazikiem staszewskim byłby proszę państwo niesamowite wydarzeniem jest to rodzaj społecznej całe państwo opiera się prawda na rodzaju umowy społecznej więc się na pewne rzeczy zgadzamy na inne nie Oczywiście że tak może w winie pewnego bezpieczeństwa i ładu zgadzamy się na życzenie pewnej części Wolności tak jak mówiliśmy sobie wcześniej o obiciu czy mordowano bliźnich bądź biegają w skąpym przy Chopina zasady które dzięki którym społeczeństwo jest w stanie żyć w sposób nieco cywilizowana i też po prostu bezpieczne i oczywiście dosyć powszechnym reagowania na pandemie i podobnie na akcji szczepień jednego waryna Czy można powiedzieć Nie nie ma takiej plandeki wersja No trochę bardziej racjonalna niej odjechana jest taka No owszem jest ale to spędzenia nic się nie dzieje Przecież ludzie nie kino w szpitalach Nic się nie stało no po co się z oderwany nie są od rzeczywistości podobno jak podobnie jak w przypadku śmiertelnych zginął 1000 Co to jest najbardziej dla mnie dramatyczne jeśli chodzi o diagnozę kondycji istoty ludzkiej jest to że można z pełnym spokojem za śmierci dziesiątków tysięcy naszych współobywateli tylko po to żeby wyprzeć ze świadomości chorobę i konieczność zaszczepienia się co na pewno nie jest takim wielkim