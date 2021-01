Szykuje się wielki powrót Meghan i Harry'ego

2021 rok zapowiada się wyjątkowo ciekawie. W kwietniu formalnie królowa będzie świętowała 95. urodziny, choć według tradycji kluczowe obchody przypadają na czerwiec. Wtedy to jak zwykle odbywa się Trooping the Colour, huczna celebracja urodzin monarchini. Od dłuższego czasu mówi się, że królowa ma po urodzinach zrzec się tronu i przekazać władzę. Komu? Wskazuje się najczęściej księcia Karola, choć nie brakuje też ekspertów, którzy punktują, że Elżbieta II może oddać tron Williamowi.

"Sunday Times" donosi, że Meghan i Harry planują przyjazd do Wielkiej Brytanii. Para ma pojawić się na oficjalnych urodzinach królowej. Trooping the Colour obchodzone jest 12 czerwca, więc jeszcze wiele do tego dnia może się wydarzyć. Obecność książąt Sussex wydaje się jedynym możliwym posunięciem. Gdyby zabrakło ich na okrągłych, 95. urodzinach Elżbiety II, czy cieszyliby się jeszcze sympatią ludzi? Już teraz nie brakuje plotek o tym, że Elżbieta i jej wnuk Harry są w bardzo złych relacjach - a przekłada się to przecież na markę, jaką chcą budować Harry i Meghan.