Hołownia rozpłakał się na wizji. Wojewódzki krótko podsumował

Szymon Hołownia dużą część kampanii prowadzi w mediach społecznościowych. Przemawia do potencjalnych wyborców na żywo, publikuje świadectwa poparcia itp. 2 maja podczas codziennego live'a na Facebooku zrobiło się u niego bardzo emocjonalnie. Pod koniec transmisji Hołownia musiał wręcz ocierać oczy z łez. Kuba Wojewódzki odniósł się do tej sytuacji u siebie na profilu, gdzie śledzi go prawie 790 tys. osób.

– Może przyjść jeszcze 75 byłych prezydentów i premierów, 48 marszałków Sejmu, mogą mi mówić, co chcą. Ale oni już byli, a teraz czas na to, co będzie. Teraz kolej na mnie – mówił Hołownia, który według jednego z ostatnich sondaży wyborczych ma szansę na 11 proc. poparcia. To drugi wynik za Andrzejem Dudą (63 proc.).