Szymon Majewski szydzi z Edyty Górniak. Wyznała, że jest na Ziemi od 4000 lat

Sama zainteresowana zdaje się nie przejmować żartami ze swojej osoby. Obecnie przebywa w Dubaju, gdzie spędza "najpiękniejszy czas przedurodzinowy". 14 listopada Górniak oficjalnie skończy 50 lat. Choć ona sama może mieć na ten temat nieco inne zdanie. Grunt, że jest szczęśliwa, o czym informuje swoich fanów na Instagramie. "Ok, nie mam męża, bo i tak już nie wierzę w instytucje kontraktów przynależności. Nie mam partnera, bo moje zaufanie do mężczyzn zostało zdewastowane. Ale mam siebie, Was i cały magiczny Wszechświat" - skwitowała Górniak.