Rok 2022 miał być okazją do wielkiego powrotu t.A.T.u. z okazji 20-lecia wydania przez nie debiutanckiej płyty "200 km/h in the Wrong Lane". Napaść Rosji na Ukrainę pokrzyżowała ich plany światowego tourne. Pomocną dłoń wyciągnął jako pierwszy białoruski dyktator, któremu wcale nie przeszkadza homoseksualna aura, jaką zespół wykreował woków siebie. W książce "Polska może być lepsza" Radosław Sikorski wspomina jedną z rozmów z Łukaszenką, która dotyczyła praw mniejszości seksualnych.