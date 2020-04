Tabloidy przypomniały sprawę sprzed lat. Brytyjski polityk: "Jeśli to prawda, czuje się zaszczycony"

Nominacja Stramera przypomniała Brytyjczykom o krążącej od kilku lat na Wyspach plotce. Otóż okazuje się, że być może był on pierwowzorem bohatera " Dziennika Bridget Jones " Helen Fielding .

Wprawdzie Helen Fielding nigdy otwarcie się do tego nie przyznała, jednak jest kilka dziwnych zbiegów okoliczności łączących Starmera i Darcy'ego. Obaj są prawnikami specjalizującymi się w prawach człowieka, obaj studiowali na Oxfordzie i obaj mieszkali w Leeds.

O Starmerze zrobiło się głośnio w latach 90., m.in. kiedy reprezentował w sądzie parę ekologów w sprawie przeciwko McDonaldowi. Na ekranie Darcy, którego gra podobny do polityka Colin Firth, pomaga pracownicy pomocy społecznej bronić jej męża, kurdyjskiego bojownika o wolność, któremu grozi deportacja z Wielkiej Brytanii.

Kiedy Starmer trafił na pierwsze strony gazet, Fielding była wówczas dziennikarką "The Independent", gdzie prowadziła swoją kolumnę. To właśnie tam zadebiutował Mark Darcy, a seria artykułów stała się podwaliną pod bijące rekordy sprzedaży powieści o roztargnionej Bridget, a potem filmy.

Keir Starmer był wielokrotnie pytany, czy rzeczywiście był źródłem inspiracji. W rozmowie z ITV News przyznał, że "byłby zaszczycony", jeśli okazałoby się to prawdą, ale zasugerował zadanie tego pytania pisarce, "ponieważ tylko ona zna odpowiedź".

Po wyborze Starmera na szefa Partii Pracy "Cosmopolitan" skontaktował się z agentem pisarki. Jednak miał on tylko do przekazania, że "Helen nie zamierza niczego komentować". Co przecież jeszcze bardziej podsyciło plotkę.