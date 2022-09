Tajemnicza kartka na pogrzebie Elżbiety II. Sfrunęła na podłogę

To rzecz jasna nie umknęło uwadze internautów. W mediach społecznościowych szybko pojawiła się masa screenów i filmików z latającą kartką. Co niektórzy wykazali się niezłą fantazją, bo szybko założyli na Twitterze profil #Papergate, na którym błyskawicznie zaczęły się pojawiać różne żarty i graficzne przeróbki związane z karteczkowym incydentem. Internauci śmiali się, że ta kartka przejdzie do historii.