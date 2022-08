Tak Doda odpoczywa przed premierą płyty i reality-show. Pojechała poprzytulać się ze zwierzętami

Dla Dody to bardzo pracowita jesień. Artystka dopiero co skończyła nagrywać swoją nową płytę, która swoją premierę będzie mieć już pod koniec września. Do tego już w pierwszą sobotę września na antenie Polsatu zadebiutuje pierwszy odcinek jej nowego reality show "Doda. 12 kroków do miłości", w którym będzie chodzić na randki z mężczyznami. Program ujawni również kulisy jej życia prywatnego i rodzinnego. Więcej o show Doda opowiedziała w wywiadzie dla WP, którego całość można zobaczyć poniżej: