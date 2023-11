Tak dziś wygląda najmłodszy syn Michaela Jacksona. Blanket ma już 21 lat

Młody mężczyzna, który mógłby bezceremonialnie trwonić olbrzymi majątek ojca i zbijać popularność na jednym z najgłośniejszych nazwisk w historii muzyki rozrywkowej, wiedzie bardzo spokojne życie. Amerykanin słynie ze swojego zamiłowania do literatury. Niejednokrotnie paparazzi "przyłapywali" go podczas wizyt w czytelniach. Również i tym razem Blanket wybrał się do jednego z kalifornijskich sklepów wypełnionego książkami, filmami i płytami. Sądząc po zdjęciach, właśnie poszerzył swoją domową biblioteczkę o kilka kolejnych pozycji.