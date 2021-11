Wzięła ślub z nieznajomym. Pokazała zdjęcia sprzed lat

- Jak go zobaczyłam, ugięły mi się nogi - mówiła Kasia o nowo poznanym mężu na początku "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka twierdziła, że dla niej to strzał w dziesiątkę. Ale czar szybko prysł. Mimo usilnych starań Pawła, Kasia odsuwała się od niego, raniła go komentarzami, że "wcale jej nie pociąga" itp.