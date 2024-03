Tak Laluna Unique wyglądała przed operacjami. Poznalibyście ją na ulicy?

Później celebrytka jeszcze kilkakrotnie odwiedzała tureckie kliniki. Pod koniec ubiegłego roku "królowa życia" poddała się operacji zmniejszenia żołądka, w wyniku której później straciła ponad 11 kilogramów. W lutym Laluna zawitała do tureckiego Bodrum, by już po raz kolejny sprawić sobie nowy uśmiech. Choć uzębienie celebrytki wcześniej przeszło przemianę w 2022 roku, z czasem ta uznała, że jej zęby są zbyt duże i nieproporcjonalne do twarzy. Niedługo później Lalunie zamarzyły się nowe usta. Niestety tym razem nie wszystko poszło po jej myśli - ostatecznie lekarz odmówił jej wykonania operacji.