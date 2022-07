Tak Marcela Leszczak zmieniała się przez lata. Jej metamorfoza robi wrażenie!

Gdy Marcela Leszczak w 2013 roku szykowała się na casting do "Top Model", z pewnością nie spodziewała się, że aż tak zmieni on jej życie. W programie zajęła zaszczytne drugie miejsce, przegrywając jedynie z Zuzą Kołodziejczyk. Nie dość, że dzięki show Leszczak stała się pełnoprawną modelką, to wkroczyła również w świat show-biznesu, dzięki któremu poznała ukochanego mężczyznę, czyli Miśka Koterskiego.