Tak mieszka Ewa Gawryluk. Gwiazda "Pierwszej miłości" może pochwalić się imponującym ogrodem

Ewa Gawryluk mieszka w Warszawie. Apartament jest bardzo przestronny i jasno oświetlony. Od czasu do czasu aktorka publikuje w internecie zdjęcia ze swojego mieszkania, dzięki którymi można bliżej się przyjrzeć wystrojowi jej czterech kątów. Dla Gawryluk ważne było, by do środka wpadało dużo światła, dzięki czemu zrezygnowała z ciężkich zasłon i firan.