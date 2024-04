Tak mieszka Maria z "Sanatorium miłości". Dom urządziła z arystokratycznym rozmachem

- Jestem wykształcona, znam języki, będę miała szwedzką emeryturę i co, wezmę sobie nieogolonego Ryśka z "Sanatorium miłości"? [...] Do tego jest niskiego wzrostu. A ja jestem wielka baba przy kości - hrabina, za przeproszeniem. To byłby mezalians. Mój partner musi mieć pozycję. Bywam na różnych przyjęciach i ważne, żeby on potrafił się tam odnaleźć. Cały Konstancin mnie zna - mówiła Maria w rozmowie z Plejadą.