Tak pożegnano partnerkę Bohdana Smolenia. Nie pochowano ich razem

Joanna Kubisa była związana z Bohdanem Smoleniem prywatnie i zawodowo. W 2004 r. przeprowadzili się do Baranówka pod Poznaniem. Trzy lata później powołali do życia Fundację Stworzenia Pana Smolenia, aby pomagać niepełnosprawnym dzieciom, których rodziców nie stać na kosztową rehabilitację. Kobieta opiekowała się nim do końca, gdy po udarach i wszczepieniu rozrusznika serca sporo czasu przebywał w szpitalu.