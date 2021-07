Tak wychowywane są dzieci Kate i Williama. "Krzyki są zakazane"

8-letni George, 6-letnia Charlotte i 3-letni Louis to najpopularniejsze dzieci z rodziny królewskiej. Każde ich publiczne wyjście przyciąga uwagę fotoreporterów. Choć noszą królewskie tytuły, nie oznacza to, że zawsze wiedzą, jak się zachować. George nie raz miał nadąsaną minę, a Charlotte pokazywała język poddanym. Choć od małego obowiązuje ich pałacowa etykieta, rodzice robią wszystko, by mieli jak najbardziej normalne dzieciństwo.