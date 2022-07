Tak wygląda dziś grób Kory. Artytka nie żyje od czterech lat

W czwartek 28 lipca przypada czwarta rocznica śmierci Kory. Stąd nic dziwnego, że w okolicach pomnika, a także i na nim samym pojawiło się wiele kwiatów i zniczy. Część fanów regularnie odwiedza grób Kory, co tylko potwierdza, że pamięć o niej jest cały czas żywa. I tak już pozostanie do końca. Zobaczcie zresztą zdjęcia, by się o tym przekonać.