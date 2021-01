Tak wygląda grób Osieckiej. Janda pokazała zdjęcie

Tak się składa, że Janda niejednokrotnie stykała się z Osiecką za jej życia. O swojej znajomości z cenioną autorką opowiedziała obszernie w książce "Osiecka. Tego o mnie nie wiecie". W rozmowie z Beatą Biały przyznała m.in., że to co mówiło się o Osieckiej, było dla niej wielką niespodzianką. Chodzi m.in. o jej problemy z alkoholem. "Nigdy nie widziałam Agnieszki pijanej. Nigdy w życiu. (…)Jeżeli to wszystko prawda, zastanawiam się, do jakiego stopnia ona była w stanie dzielić swoje życie na dwie tak krańcowo różne postaci" – czytamy z fragmentu udostępnionego przez "Wyborczą".