Tak wygląda Olaf Lubaszenko. Przeszedł sporą metamorfozę

Kilka lat temu Olaf Lubaszenko ważył ok. 160 kg. Jak podkreślał w wielu wywiadach, to sprawiło, że zaczął chorować na depresję. - Depresja i otyłość to siostry bliźniaczki. Moja waga jest objawem, a nie przyczyną. Z przyczyną sobie poradziłem. Tyle że naprawdę nie ma znaczenia, co było pierwsze - depresja i otyłość to upiorne siostry bliźniaczki - opowiadał w wywiadzie dla "Newsweeka".