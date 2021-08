Taki mąż to skarb. Nie ma nic przeciwko scenom miłosnym

Kidman zdradziła również, że wraz z mężem opracowali system, który ma za zadanie utrzymać rodzinę razem. Przede wszystkim starają się jak najwięcej przebywać ze sobą i z dziećmi. Nie szukają pretekstów, aby spędzać osobno czas poza domem. Gdy jednak przychodzi okres pracy i trzeba wyjechać z miasta na kilka tygodni albo nawet miesięcy, to starają się, aby nie opuszczać domu jednocześnie. "Gdy Keith jedzie w trasę koncertową, ja nie pracuję tak dużo. Ale to on na ogół częściej zostaje w domu".