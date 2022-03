Takie wyznania z ust Prokopa to rzadkość. Opowiedział, jaki był dla swojej żony

- Po to, żeby być dla niej najlepszym człowiekiem, zacząłem w sobie mierzyć i ważyć to, co we mnie dobre i co mogę wnieść do tej relacji, i to, co należało odciąć [...] - wyznał dziennikarz TVN. Mówił o balaście trudnych doświadczeń, który często nieświadomie przekazujemy z pokolenia na pokolenie.